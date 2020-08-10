Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Su seviyesi yaklaşık 16 metre düşürülen ve 17 bölüme ayrılarak işaretlenen baraj gölünde, çeşitli illerden kente gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Grup Komutanlığında görevli birinci sınıf dalgıçlar ile jandarma ve polis dalgıçlardan oluşan 10 ekip, 2 su altı kamerası ve sonar cihazı desteğiyle arama çalışması yaptı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) 7 ekibin de su yüzeyinde botlarla sürdürdüğü arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarını Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'da takip etti.

Olay

Tunceli'de üniversite okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün süreyle su altı ve su üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamış ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla su altı aramasına son verilmişti.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekip ile yeniden başlanmıştı.