Tunceli'de uyuşturucu ile mücadele - Son Dakika

Tunceli'de uyuşturucu ile mücadele

Tunceli'de arazide yetiştirilen 223 kök hint keneviri ile 2 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de arazide yetiştirilen 223 kök hint keneviri ile 2 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli- Mazgirt Derik Mezrası bölgesinde, 28 Temmuz 2020 tarihinde yasadışı kenevir ekimine yönelik gerçekleştiren operasyonda, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.Ayrıca gerçekleştirilen operasyonda 223 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 400 gram kubar esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir" denildi. Öteşandan, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi. - TUNCELİ

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:13

Kaynak: İHA

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