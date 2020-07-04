Tunceli'de uyuşturucu ile mücadele, esrar ve kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli'de uyuşturucu ile mücadele, esrar ve kenevir ele geçirildi

- Tunceli'de uyuşturucu ile mücadele, esrar ve kenevir ele geçirildi Tunceli merkez kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 230 kök keneviri bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

- Tunceli'de uyuşturucu ile mücadele, esrar ve kenevir ele geçirildi

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TUNCELİ - Tunceli merkez kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda bin 230 kök keneviri bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Tunceli Merkez Kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince 3 Temmuz 2020 tarihinde yasadışı kenevir ekimine yönelik başlatılan operasyonda 1230 kök kenevir bitkisi ve 300 gram kubar esrar ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli, Kenevir, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tunceli'de uyuşturucu ile mücadele, esrar ve kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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