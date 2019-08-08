Son Dakika Haberleri: Tunceli'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Tunceli'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Tunceli'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Tunceli'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerdeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Jandarmanın da destek verdiği operasyonda, Nazımiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen B.B. (46) ve İ.D. (34) gözaltına alındı.
Bu kişilerin evleri ile bahçelerinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan aramada, 589 kök Hint keneviri bitkisi ve 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ile İ.D. savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sondaj makinelerinden 1 milyon 408 adet uyuşturucu hap çıktı
Ayının saldırdığı çobanın yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bal arısı" operasyonu! Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 19:09:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]