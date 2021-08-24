Tunceli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı kenevir ekimine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Mazgirt ilçesinde tespit edilen bir arazide yapılan aramada 9 kilo 400 gram esrar, 86 kök hintkeneviri ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a Ayça Damgacı dahil oldu

3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları