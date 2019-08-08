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Tunceli'de uyuşturucuya 2 tutuklama

59 dakika önce

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, evlerinde 5 kilo 100 gram esrar ile bahçelerinde 589 kök Hint keneviri ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

Tunceli'de uyuşturucuya 2 tutuklama, System.String[]
TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, evlerinde  5 kilo 100 gram esrar ile bahçelerinde 589 kök Hint keneviri ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Nazımiye ilçesinde, B.B. (46) ve İ.D.'nin (34) evlerinin bahçelerinde Hint keneviri ektikleri belirlendi. Jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda B.B. ve İ.D.'nin adreslerinde yapılan aramalarda bahçede ekili 589 kök Hint keneviri ve 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan B.B. ve İ.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:00 Kaynak: DHA
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