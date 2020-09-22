Tunceli'de uzaktan eğitime destek - Son Dakika

Tunceli'de Kızılay aracılığı ile bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan bir öğrenciye, bilgisayar hediye edildi.

Anaokulu ve ilköğretim 1. sınıf öğrencileri hariç diğer öğrencilerin tamamı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle derslerine devam ederken, destekler veriliyor. Bu kapsamda Tunceli'nın Mazgirt İlçesi Koçkuyusu Köyü'nde yaşayan 11 yaşındaki Mirali Beyhan'ında bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitime katılamadığını öğrenen Türk Kızılayı Tunceli Şubesi ekipleri harekete geçti. Kızılay ekibi köye giderek Beyhan'a temin ettikleri bilgisayarı hediye etti.

Öteyandan kentte "Uzaktan Eğitime Yakın Destek Kampanyası" başlatıldı. Bu kapsamda ikinci el kullanışlı bilgisayar bağışı yapmak isteyenlere çağrıda bulunan Türk Kızılayı Tunceli Şube Başkanı Gökhan Arasan, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağışların gerçekleştirilebileceğini aktardı. - TUNCELİ