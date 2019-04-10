Tunceli'de Uzman Onbaşı Kazaen Şehit Oldu
47 dakika önce
Tunceli'de kazean yaralanan bir uzman onbaşı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:37 Kaynak: İHA
'de kazean yaralanan bir uzman onbaşı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Olay, Nazımiye ilçe Jandarma
Komutanlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır, kazaen bir arkadaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Kır için bugün Elazığ
Havalimanında tören düzenleneceği ve memleketi Giresun
'a gönderileceği öğrenildi. - TUNCELİ
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