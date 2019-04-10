Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Uzman Onbaşı Kazaen Şehit Oldu

Tunceli'de Uzman Onbaşı Kazaen Şehit Oldu

47 dakika önce

Tunceli'de kazean yaralanan bir uzman onbaşı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Tunceli'de Uzman Onbaşı Kazaen Şehit Oldu, System.String[]
Tunceli'de kazean yaralanan bir uzman onbaşı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Olay, Nazımiye ilçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır, kazaen bir arkadaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Kır için bugün Elazığ Havalimanında tören düzenleneceği ve memleketi Giresun'a gönderileceği öğrenildi. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:37 Kaynak: İHA
Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa
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