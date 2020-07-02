Tunceli'de vaka sayısı artınca Valilik uyarı yaptı - Son Dakika

KOCAELİ'den memleketi Tunceli merkeze bağlı Burmageçit köyüne gelen bir kadın, yıllar önce ölen annesi için dua okutturup, komşularına yemek ikram etti. Ardından rahatsızlanan kadının yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca duaya katılanlar arasında yapılan filyasyon çalışmasında 3 kişide daha virüs tespit edildi. Ayrıca Hozat ilçesine bağlı Altınçevre köyüne yurt dışından ve testi pozitif çıkan 2 kişinin 14 günlük karantina sürecini evde geçirmeyip birçok kişi ile temas etmesi sonucu Valilik, 2 köyde karantina uygulaması kararı aldı. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların özellikle toplu yemek verilmemesi gibi kurallara uyulmaması nedeniyle vaka sayılarında artış gözlendiğini uyarısında bulundu.
Şehirlerarası seyahat yasaklarının kalkması ile birlikte Avrupa ve Türkiye'nin diğer illerinde yaşayan Tuncelililerin memleketlerine gelmesiyle birlikte Koronavürüs vakalarında son günlerde artış yaşanmaya başlandı. Türkiye'nin en az koronavirüs vakasının olduğu 5 il arasında yer alan Tunceli'de bir günde 6 vaka çıkınca iki köy karantina altına alındı. Tunceli merkeze bağlı Burmageçit köyüne Kocaeli'nden gelen bir kadının hafta sonu geçmiş yıllarda hayatını kaybeden annesi için verdiği hayır yemeğine katılan 3 kişiye koronavürüs bulaştırması sonrası Valilik tarafından köy karantinaya alındı.
"Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik almış olduğumuz tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşlarımızın, Valiliğimizin ve Kaymakamlıklarımızın bilgisi dışında toplu yemek ve merasim organizasyonları düzenlediği görülmüştür. Maalesef bugün düzenlenen bu toplu organizyonlar sebebiyle karantina altına almak zorunda kaldığımız köylerimiz oldu. Lütfen sağlığınız için almış olduğumuz kararlara ve belirlenen kurallara uyalım. Kontrollü sosyal hayatın temel şartları olan maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim."