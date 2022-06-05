Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine "girmeyin" uyarısı - Son Dakika
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Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine "girmeyin" uyarısı

05.06.2022 18:13
Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine "girmeyin" uyarısı

Tunceli Valiliği, vatandaşları boğulma tehlikesine karşı Munzur ve Pülümür nehirlerine girmemeleri konusunda uyardı.

Tunceli Valiliği, vatandaşları boğulma tehlikesine karşı Munzur ve Pülümür nehirlerine girmemeleri konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların serinlemek için Munzur ve Pülümür nehirlerine girdiği belirtildi.

Akarsuların debisinin çok yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, "Nehirlere girilmesi tehlikeli ve yasaktır. Acı olaylarla karşılaşmamak adına kurallara uyulması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

Tunceli Valiliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine 'girmeyin' uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine "girmeyin" uyarısı - Son Dakika
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