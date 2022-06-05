Akarsuların debisinin çok yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, "Nehirlere girilmesi tehlikeli ve yasaktır. Acı olaylarla karşılaşmamak adına kurallara uyulması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşların serinlemek için Munzur ve Pülümür nehirlerine girdiği belirtildi.

Kaynak: AA

Tunceli Valiliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de vatandaşlara Munzur ve Pülümür nehirlerine 'girmeyin' uyarısı - Son Dakika

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