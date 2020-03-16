Tunceli'de vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edildi - Son Dakika

Tunceli'de vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

6 saat önce

Tunceli'de vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edildiTUNCELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sıklıkla kullandığı, toplu taşıma araçları, otobüs terminali gibi bir çok alanda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Tunceli'de vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

TUNCELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sıklıkla kullandığı, toplu taşıma araçları, otobüs terminali gibi bir çok alanda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Dünyada hızla yayılan ve her geçen gün etkisini arttıran koronavirüs nedeniyle Tunceli'de önlemler sürüyor. Tunceli Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanları ve toplu taşıma araçlarında başlattığı dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, akşam saatlerinde belediye hizmet binası, otobüs terminali, duraklar ve toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirleri çerçevesinde dezenfekte edildi. Tunceli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların dezenfekte taleplerinin karşılanacağını ifade edilerek, şöyle denildi:

"Dünyayı etkisi altına alan kronavürüs ilimizde yaşanmaması ve vatandaşın daha sağlıklı ortamlarda günlük yaşamlarını sürdürülmesi için bütün toplu taşıma araçları vatandaşın sıklıkla kullandığı alanlar ile belediyeye ait kapalı alanlar, ticari taksiler dezenfekte ediliyor. Vatandaşımızın dezenfekte konusunda her türlü talebini belediyemiz karşılayacaktır."

Tunceli'de vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın         
20:36
Diyanet İşleri Başkanı Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi         
15:53
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak         
15:41
Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu Koranavirüs salgını berberlerin işlerine de darbe vurdu         
15:36
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi         
15:35
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Fenerbahçe'den koronavirüs için Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti         
12:32
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti         
10:04
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var         
09:21
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi 18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi         
00:58
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Çin'den katil virüse karşı süper buluş! 15 dakikada tespit ediyor Çin'den katil virüse karşı süper buluş! 15 dakikada tespit ediyor         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 02:47:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'de vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]