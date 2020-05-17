Tunceli'de "Vefalı eller"den yaşlılara Munzur Vadisi gezisi - Son Dakika

Tunceli'de "Vefalı eller"den yaşlılara Munzur Vadisi gezisi

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu, Vali Tuncay Sonel tarafından şehre getirilen üstü açık tur aracı ile yaşlı vatandaşları Munzur Vadisi'ne geziye götürdü.

Tunceli'de

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu, Vali Tuncay Sonel tarafından şehre getirilen üstü açık tur aracı ile yaşlı vatandaşları Munzur Vadisi'ne geziye götürdü.

Valiliğin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu mensupları, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.
İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.
Bu kapsamda, uzun zamandır evlerinden kısıtlı olarak dışarı çıkan yaşlı vatandaşlar, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak Vali Sonel'den sokağa çıkmalarına izin verilen bugün Munzur Vadisi'ni özlediklerini ve gezmek istediklerini söyleyerek taleplerini dile getirdi.

Durumun iletildiği Sonel, Vefa Sosyal Destek Grubu'na talimat vererek kentin tanıtımı için getirttiği üstü açık "City Sightseeing" tur aracı ile yaşlıların isteğinin yerine getirilmesi talimatını verdi.

Evlerinden tek tek Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince alınan yaşlılar sosyal mesafe kuralına uyarak araca bindirilerek Munzur Vadisi'ne geziye götürüldü.

Güneşli bir havada vadinin tadını çıkaran yaşlı vatandaşlar, yine Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerinin yardımıyla Anafatma Ziyaretgahı'nda mum yakıp dua ederek niyaz dağıttı.

Terörle anılan kent huzur şehri oldu

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'inin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleri ve güvenlik güçlerinin teröristle mücadelede başarılı operasyonlarıyla huzur ve turizm şehri haline geldiğini belirtti.

Vefa Sosyal Destek Gruplarının vatandaşların her türlü sorununu çözdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Turizme katkı olarak Vali Sonel tarafından şehre getirilen City Sightseeing tur aracı bugün 65 yaş üstü kıymetli büyüklerimizin emrinde. Onların istekleri Munzur Nehri'nin güzelliklerini görmekti. Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki görevli arkadaşlar eşliğinde Munzur'un muhteşem doğasının tadını çıkardılar."
Sosyal mesafeyi koruyup güneşli havanın tadını çıkardılar
Öte yandan Erzurum'u Oltu ilçesinde de Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sokağa çıkmaları kısıtlanan ancak bugün saat 12.00 ile 18.00 arasında izin verilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar, sokağa çıkıp temiz hava aldı.
Bu süreçte sokağa çıkmalarına ikinci kez izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar sosyal mesafeye uyarak güneşi havanın keyfini çıkardı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 03:12 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 'Vefalı eller'den yaşlılara Munzur Vadisi gezisi - Son Dakika

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