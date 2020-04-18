Tunceli'de ihtiyaç sahibi yaşlı ve kronik hastaların evleri valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından temizleniyor.



Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de valilik koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, evden çıkması kısıtlanan yaşlı ve kronik vatandaşların her türlü ihtiyacını gidermek için sahada görev yapıyor. Yeri geldi mi alış veriş, yeri geldi mi evlerine kadar kahvaltı servisi yapan grupta yer alan görevliler, şimdi de evlerini temizleyemeyen vatandaşların yardımına koşuyor. Ekipler evlere giderek başta aşağı genel temizlik yaparken, yaşlı ve rahatsızlığı bulunanların günlük işlerini de yerine getiriyor.



Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına özverilerinden dolayı teşekkür eden Vali Tuncay Sonel, devletin şefkati ve merhametinin her daim dede ve ninelerin yanında olduğunu aktardı. - TUNCELİ