Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Vurulan Dağ Keçisi Kurtarılamadı

Tunceli'de Vurulan Dağ Keçisi Kurtarılamadı

1 saat önce

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde hafta sonunda kaçak avcılar tarafından boynundan vurulan dağ keçisi, götürülüp tedaviye alındığı Erzincan'da yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

Tunceli'de Vurulan Dağ Keçisi Kurtarılamadı, System.String[]
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde hafta sonunda kaçak avcılar tarafından boynundan vurulan dağ keçisi, götürülüp tedaviye alındığı Erzincan'da yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

5 Ocak Cumartesi günü, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, kimliği belirlenemeyen avcılar tarafından boynundan tüfekle vurulan dağ keçisi, yaralı halde bulundu. Askerler ve köylüler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı dağ keçisi Erzincan'a gönderildi. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan barınağına getirilen dağ keçisi, boynundan giren ve vücuduna saplanan kurşun nedeni ile tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde öldü.

Dağ keçisini vuran kaçak avcıların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

- Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:01 Kaynak: DHA

Pülümür, Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Ünlü Model Annalise Braakensiek Evinde Ölü Bulundu

Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu Karısına "Gülüm" Diyen Arkadaşının Boğazını Kesti! Katile Müebbet Hapis Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:38:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Vurulan Dağ Keçisi Kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]