Tunceli'de Vurulan Dağ Keçisi Kurtarılamadı
1 saat önce
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde hafta sonunda kaçak avcılar tarafından boynundan vurulan dağ keçisi, götürülüp tedaviye alındığı Erzincan'da yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.
TUNCELİ'nin Pülümür
ilçesinde hafta sonunda kaçak avcılar tarafından boynundan vurulan dağ keçisi, götürülüp tedaviye alındığı Erzincan
'da yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.
5 Ocak Cumartesi günü, Tunceli
'nin Pülümür ilçesinde, kimliği belirlenemeyen avcılar tarafından boynundan tüfekle vurulan dağ keçisi, yaralı halde bulundu. Askerler ve köylüler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı dağ keçisi Erzincan'a gönderildi. Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
ekipleri tarafından hayvan barınağına getirilen dağ keçisi, boynundan giren ve vücuduna saplanan kurşun nedeni ile tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde öldü.
Dağ keçisini vuran kaçak avcıların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
- Erzincan
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:01 Kaynak: DHA
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