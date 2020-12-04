Tunceli'de yaban domuzunun saldırdığı köylü yaralandı - Son Dakika

TUNCELİ'nin Hozat ilçesi Sarısaltuk köyüne inen yaban domuzu, hayvancılıkla uğraşan Özkan Kahraman'a (36) saldırdı. Vücuduna çok sayıda dikiş atılan Kahraman, hastanede tedaviye alındı.

Hozat ilçesine bağlı Sarısaltuk köyüne inen bir yaban domuzu, hayvanlarının bakımını yapan Özkan Kahraman'a saldırdı. Durumu gören köylülerin müdahalesiyle domuz kaçarken, Kahraman ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ik müdahalelerinin ardından Hozat Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada vücuduna çok sayıda dikiş atılan Kahraman, daha sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.