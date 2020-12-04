Tunceli'de yaban domuzunun saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıda yaralanan Kahraman'ı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Tunceli 'de yaban domuzunun saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

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