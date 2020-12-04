Tunceli'de yaban domuzunun saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Tunceli'de yaban domuzunun saldırısına uğrayan kişi yaralandı

04.12.2020 17:25
Tunceli'de yaban domuzunun saldırısına uğrayan kişi yaralandı, System.String[]

Tunceli'de yaban domuzunun saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Tunceli'de yaban domuzunun saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Hozat ilçesinde Sarısaltuk köyüne bağlı Mehsolar mezrasındaki merada hayvanlarını otlatan Özkan Kahraman'a yaban domuzu saldırdı.

Saldırıda yaralanan Kahraman'ı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tunceli, Hozat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de yaban domuzunun saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika


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