Tunceli'de yaban domuzunun saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Hozat ilçesinde Sarısaltuk köyüne bağlı Mehsolar mezrasındaki merada hayvanlarını otlatan Özkan Kahraman'a yaban domuzu saldırdı.
Saldırıda yaralanan Kahraman'ı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de yaban domuzunun saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika