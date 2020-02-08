Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı - Son Dakika

Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı

6 saat önce

TUNCELİ'de ağır kış koşullarında beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için Munzur ve Pülümür vadilerine 2 ton yem bırakıldı.

Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı, System.String[]

TUNCELİ'de ağır kış koşullarında beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için Munzur ve Pülümür vadilerine 2 ton yem bırakıldı.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yaban hayvanlarının aç kalmaması için çalışma başlatıldı. Ekipler, Munzur ve Pülümür vadilerindeki yaban hayvanlarının bulunduğu yerlere, buğday kırığı ve balya kuru ottan oluşan 2 ton yem bıraktı. Yem bırakılan bölgelerin, yaban hayvanlarının yoğunlukla yaşadıkları yerler olduğunu anlatan ekipler, önümüzdeki günlerde farklı noktalarda da yemleme çalışmaları yapacakların söyledi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Tunceli, Pülümür, Munzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:18 Kaynak: DHA
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