Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika
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Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi

23.02.2022 12:03

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, karayoluna yakın bir noktaya indi.

Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, karayoluna yakın bir noktaya indi. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Tunceli'de yüksek kesimlerde yiyecek bulmak konusunda sıkıntı yaşayan ve koruma altında bulunan yaban keçileri Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yola yakın bir noktaya kadar indi. Kayalık alana çevik hareketlerle tırmanan yaban keçileri, o sırada yoldan geçen Umut Kişioğlu tarafından görüntülendi.

Ovacık İlçesi'ne gidip gelirken yaban keçileriyle karşılaştığını dile getiren Kişioğlu, "Genelde daha yüksek kesimlerde oluyorlardı. Ancak yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşadıkları için daha aşağılara inmişlerdi. Ben de ilk kez bu kadar yakından görme şansını yakaladım. Keçileri cep telefonu kameramla kayıt altına aldım" dedi.

Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi
Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi
Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi

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Munzur Vadisi, Tunceli, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika


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