Tunceli'de yaban keçisi avlamak için kurulan tuzaklar imha edildi - Son Dakika

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda kaçak avlananların kurduğu tuzaklar imha edildi.

DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında Çemişgezek ilçesine bağlı Ali Boğazı mevkisinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda, gizlenme metodu ve yemleme ile tuzağa düşürerek yaban keçisi avlamaya yönelik orman içi boşluklara kurulan 51 tuzak imha edildi.