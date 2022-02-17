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Tunceli'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 125 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Tunceli'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 125 bin lira ceza kesildi

17.02.2022 10:31
Tunceli'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 125 bin lira ceza kesildi

Tunceli'nin Pertek ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avladığı belirlenen 2 kişiye toplam 125 bin lira ceza uygulandı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avladığı belirlenen 2 kişiye toplam 125 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlileri, ilin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Koruma kontrol faaliyetleri kapsamında Pertek ilçesinde denetim yapan ekipler, Kolankaya köyü bölgesinde 2 kişinin kaçak avlandığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan görevliler, yakaladıkları kaçak avcılara "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan 125 bin lira ceza kesti.

Ekiplerce, kaçak avlanmış 2 yaban keçisi ve av tüfeklerine el konuldu.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 125 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 125 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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