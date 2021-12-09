Tunceli'de yaban keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Koruma kontrol faaliyetleri kapsamında Çemişgezek ilçesinde denetim yapan görevliler, Aliboğazı bölgesinde 2 avcının avlanması yasaklanıp koruma altına alınan yaban keçilerini kaçak olarak avladığını tespit etti.

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