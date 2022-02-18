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Tunceli'de yabancı uyruklu doktor, kadın hastaya tacizden tutuklandı - Son Dakika

Tunceli'de yabancı uyruklu doktor, kadın hastaya tacizden tutuklandı

18.02.2022 23:03
Tunceli'de yabancı uyruklu doktor, kadın hastaya tacizden tutuklandı

Tunceli'nin Pertek İlçesi 70. Yıl Cumhuriyet Devlet Hastanesi'nde aile hekimi olarak çalışan Pakistan uyruklu İsmail Hakim (52) isimli doktor kadın hastasına tacizde bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli'nin Pertek İlçesi 70. Yıl Cumhuriyet Devlet Hastanesi'nde aile hekimi olarak çalışan Pakistan uyruklu İsmail Hakim (52) isimli doktor kadın hastasına tacizde bulunduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Doktorun daha önce de görev yaptığı İzmir'de kadın hastalarını taciz ettiği iddiasıyla hakkında maaş kesme cezası uygulandığı öğrenildi.

Olay, Pertek ilçesi 70. Yıl Cumhuriyet Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, hastanede aile hekimi olarak görev yapan Doktor İsmail Hakim, muayene olmaya gelen kadın hastasına tacizde bulundu. Başka bir kadının da aynı durumla karşılaştığını belirterek suç duyurusunda bulunması üzerine Doktor İsmail Hakim gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü'nün de iddialara ilişkin idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"Daha önce de tacizde bulundu iddiası"

Doktor İsmail Hakim'in daha önce görev yaptığı İzmir'de de kadın hastalarını taciz ettiği ileri sürüldü. Hakim'in 2018 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde aile sağlığı merkezinde görev yaparken muayeneye gelen hastalara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilirken, 37 kişinin bir araya gelip, imza atarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne konuya ilişkin şikayette bulunduğu öğrenildi.

Kadınların şikayet dilekçelerinde, "Karşıyaka ilçesi Cengizhan Mahallesi Bayraklı 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapmakta olan Doktor İsmail Hakim'in özellikle bayan hastaları muayene esnasında ahlak dışı taciz boyutuna varan hareketlerini gözlemlemekteyiz. Bu yüzden birçok bayan sağlığını riske atarak muayeneden kaçmaktadır. Bu konunun araştırılıp gereğinin yapılmasını arz ederiz" ifadelerine yer verdikleri belirtildi.

Olayla ilgili yürütülen idari soruşturmada Doktor İsmail Hakim'e "Hizmet içerisinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak' suçundan maaştan kesme cezası verildiği öğrenildi. - TUNCELİ

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Devlet Hastanesi, Cumhuriyet, Tunceli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de yabancı uyruklu doktor, kadın hastaya tacizden tutuklandı - Son Dakika


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