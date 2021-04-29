Tunceli'de yabani hardal çiçekleri tarlaları sarıya bürüdü - Son Dakika

Tunceli'de yabani hardal çiçekleri tarlaları sarıya bürüdü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yabani hardal çiçeklerinin açmasıyla buğday ve arpa tarlaları sarıyla kaplandı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yabani hardal çiçeklerinin açmasıyla buğday ve arpa tarlaları sarıyla kaplandı. Munzur, Hel, Yılan ve Sülbüs dağları arasında kurulu olan kent, ilkbaharın gelişiyle çiçeklerle süslendi. Zengin florası, yaban hayatı varlığı ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Çemişgezek ilçesinde de havaların ısınmasıyla birlikte sarı yabani hardal çiçekleri açtı. Her yıl nisan ile mayıs ayı aralığında ilçeye bağlı Payamdüzü ve Akçapınar köylerindeki tarlalarda açan bu çiçekler, doğal güzellikleriyle çevre il ve ilçelerden ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Günibirlik gezilerle bölgeye gelen ziyaretçiler, çiçeklerin arasında doyasıya vakit geçirerek, fotoğraf çekimi yapıyor.

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