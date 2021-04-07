Tunceli'de yabani menengiçe aşılanacak Antep fıstığı köylünün gelir kapısı olacak - Son Dakika

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, yabani menengiç ağaçlarına yapılacak aşılama çalışması ile Antep fıstığı üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Munzur, Hel, Sülbüs ve Yılan dağları arasında kurulu Tunceli, son yıllarda devletin sağladığı imkanlarla yapılan yatırımlar ve hayata geçirilmesi planlanan projelerle tarım ve turizm alanındaki gelişimini sürdürüyor.

Yatırımlarla adeta çehresi değişen kentte, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder tarafından Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdare Başkanlığına (DAP) sunulan "Menengiç Ağaçlarına Antep Fıstığı Aşısı ile Tarihi Geri Alıyoruz" projesi onaylandı.

Hayata geçirilen proje ile ilçe merkezi ve dağ köylerindeki yamaç alanlarda yetişen yabani menengiç ağaçlarını aşılamak için ekiplerce önce budama çalışmaları başlatıldı.

Hızar ile tek tek dalları budanan ve yaklaşık 24 bin Antep fıstığı aşısı yapılacak olan menengiç ağaçlarında üretilecek Antep fıstığı, köylüler için önemli bir geçim kapısı olacak.

"Turizm ve tarım ilçemizin gelişmesinin iki önemli altın anahtarı olacaktır"

Kaymakam Mehmet Güder, yaptığı açıklamada, projenin ilçe ekonomisine çok önemli katkı sağlayacağını söyledi.

İlçede göreve başladığı günden itibaren mesai arkadaşlarıyla durmaksızın hizmet etme gayreti içinde olduğunu ifade eden Güder, şöyle konuştu:

"Turizm ve tarım ilçemizin gelişmesinin iki önemli altın anahtarı olacak. Bu kapsamda bir tarımsal kalkınma yakalamak ve tarımsal çeşitliliği üst seviyeye çıkarmak için bölgede Antep fıstığının ihtiyaç duyduğu özel iklim koşullarına haiz, nadir yerlerden biri olan ilçemizdeki yabani menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşısı yaparak bu ağaçları ilçe ekonomisine kazandırmayı hedefledik."

Güder, ilçede menengiç ağaçlarının budanma işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "24 bin Antep fıstığı aşısı uygulayarak ilçemize çok önemli değer katmaya vesile olmanın bahtiyarlığını yaşayacağız. DAP tarafından onaylanan projemiz ilçemize, yöre insanımıza, üreticilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.