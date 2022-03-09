Tunceli'de yağış nedeniyle yol çöktü - Son Dakika
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Tunceli'de yağış nedeniyle yol çöktü

09.03.2022 11:57

Tunceli'de yağış nedeniyle yol çöktü Tunceli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol çöktü.

Tunceli'de yağış nedeniyle yol çöktü

TUNCELİ - Tunceli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yol çöktü.

Tunceli'de birkaç gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle Hozat- Pertek karayolunda çökme meydana geldi. Karayolu üzerinde bulunan Kayışoğla Yarması civarında meydana gelen çökme nedeniyle Karayolları ekipleri, yolu kullanacak olan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, yolun onarılması için çalışma başlattı.

Tunceli'de yağış nedeniyle yol çöktü
Tunceli'de yağış nedeniyle yol çöktü
Tunceli'de yağış nedeniyle yol çöktü

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Tunceli, Pertek, Hozat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de yağış nedeniyle yol çöktü - Son Dakika


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