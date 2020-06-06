Tunceli'de yamaç paraşütü uçuşları başladı - Son Dakika

Tunceli'de yamaç paraşütü uçuşları başladı

KORONAVİRÜSLE mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla, son yıllarda turizm kenti haline gelen Tunceli'de, yamaç paraşütü uçuşları başladı.

Son yıllarda oluşan huzur ve güven ortamıyla birlikte su sporları, tatil merkezi, kültürel etkinlikleri ve doğal güzelliğiyle gündeme gelen Tunceli'de, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla, turizmde hareketlilik oluştu.

Trabzon'dan gelen bir grup, yaptıkları yamaç paraşütü uçuşlarıyla kentin güzelliğini izledi. Kentin yamaç paraşütü etkinliklerinin artması amacıyla bir süre önce kurulan merkeze bağlı Köklüce köyündeki yamaç paraşütü kalkış pistine Trabzon'dan gelen yamaç paraşütü eğitmeni Levent Günher ve beraberindekiler, yaptıkları uçuşla heyecanlı anlar yaşadı.

Tunceli'nin keşfedilmediği birçok güzelliğin olduğunu söyleyen Levent Günher, "Tunceli, Türkiye'de değil dünyadaki sayılı yerlerden biri olabilecek düzeyde doğal güzelliklere sahip. İnsanların keşfetmediği birçok yer var. Tunceli, kendine has özellikleri olan bir yer. Yamaç paraşütü uzun mesafe yarışmalarının ilerleyen zamanlarda burada yapılabileceğini garanti edebilirim. Çünkü insanlar hala burayı bilmiyor. Gerçekten öve öve bitirilemeyecek bir yer Tunceli. Gelip yaşamak, görmek lazım" dedi.

Yamaç paraşütüyle Tunceli semalarında heyecanlı dakikalar yaşayan Fatih Altın ise "Buranın manzarası, insanları harika. Herkesin gelmesini isterim. 8 yıldır yamaç paraşütü yapıyorum. Burada uçma hayalim vardı. Bunu gerçekleştirmek için geldim. Gördüğüm manzaraya hayran kaldım. Çünkü doğası ve uçuş tepesi çok güzel. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.