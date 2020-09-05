Tunceli'de yapımına başlanan aşevi inşaatı sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de yapımına başlanan aşevi inşaatı sürüyor

Tunceli'de yapımına başlanan aşevinin inşaat çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Tunceli'de yapımına başlanan aşevinin inşaat çalışmalarının sürdüğü bildirildi. AK Parti Tunceli İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Fatih Tek'in destekleriyle Pülümür ilçesine bağlı Doğanpınar köyünde yapılan aşevinin inşaat çalışmaları sürüyor. Köy muhtarı Aslan Büklü, Büklü Dede Dergahı dedelerinden Ali Yöreli, Binali Büklü ve Celal Abbas tarafından karşılanan Tek, burada vatandaşlara lokma dağıttı. Hayata geçirilen aşevi inşaat alanını ziyaret eden Tek, aşevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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