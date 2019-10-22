Tunceli'de yaptırılan 200 öğrenci kapasiteli kız yurdu hizmete açıldı

Tunceli'de, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) yaptırılan ve 200 kız öğrenciye hizmet verecek öğrenci yurdunun hizmete açıldığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, TOBB tarafından Moğultay Mahallesi'nde inşa edilen ve 2018 yılında hayatını kaybeden dönemin Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Cengiz'in ismi verilen kız yurdunun hizmete girmesiyle 200 kız öğrenciye barınma imkanı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tunceli Valisi Tuncay Sonel, şunları kaydetti:

"Tunceli'de öğrencilerimizin huzurlu öğrenim görmeleri için gerekli tedbirleri alıyoruz. Kız çocuklarının okuma oranı yüksek illerin başında bulunan Tunceli'de yapılan bu yatırım çok anlamlı ve önemli. Özellikle ilçelerimizden ve köylerimizden liseyi okumak için Tunceli'ye gelecek öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bir sıkıntı yaşanmayacak."

Sonel, yurdun lise öğrencileri için kente kazandırılmasında emeği geçen TOBB Başkanı Rifat Hısarçıklıoğlu ve yönetimine, yöredeki öğrenciler ve velileri adına teşekkür etti.