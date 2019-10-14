Son Dakika Haberleri: Tunceli'de yaptırılan 8 derslik ilkokul hizmete açıldı
Son Dakika Güncel Tunceli'de yaptırılan 8 derslik ilkokul hizmete açıldı

Tunceli'de yaptırılan 8 derslik ilkokul hizmete açıldı

52 dakika önce

Tunceli'de hayırsever iş insanı Ali Büyükdağ tarafından yaptırılan 8 derslikli Latif Büyükdağ İlkokulunun hizmete açıldığı bildirildi.

Tunceli'de yaptırılan 8 derslik ilkokul hizmete açıldı, System.String[]

Tunceli'de hayırsever iş insanı Ali Büyükdağ tarafından yaptırılan 8 derslikli Latif Büyükdağ İlkokulunun hizmete açıldığı bildirildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hayırsever iş insanı Ali Büyükdağ'ın, genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşi Latif Büyükdağ adına kent merkezindeki Alibaba Mahallesi'nde 8 derslikli bir ilkokul yaptırdığı belirtildi.

Okulun çevresinde öğrencilerin güvenli şekilde vakit geçireceği bir bahçesinin yanı sıra konferans salonu, müzik sınıfı ve çeşitli donatıların bulunduğu belirtilen açıklamada, okulun hizmet vermeye başladığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tunceli Valisi Tuncay Sonel, şunları kaydetti:

"Tunceli eğitim kalitesi yüksek kenttir. Tunceli'ye böylesine güzel ve modern bir okul kazandıran Tuncelili hayırsever iş insanı Ali Büyükdağ'a çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz. Bu güzel okulumuz yöremize ve çocuklarımıza hayırlı olsun."

Alibaba, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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