Tunceli'de yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı - Son Dakika

Veteriner Hekim Ezgi Gün tarafından ilk tedavisi yapılan kuşun, sağ kanadında 3 ayrı kırık olduğu belirlendi.

İlçeye bağlı Pulur Mahallesi'nde yaşayan Şükrü Çolak, evinin civarındaki kavak ağaçları arasında kanadı kırık ve bitkin halde bir baykuş gördü.

Tunceli 'nin Ovacık ilçesinde, bir vatandaş tarafından kanadı kırık halde bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

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