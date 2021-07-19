Tunceli'de yaralı halde bulunan kızıl şahine jandarmadan şefkat eli - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı.
Yeşilyazı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Ziyaret köyünde devriye gezdikleri sırada Munzur Gözeleri mevkisinde yaralı haldeki kızıl şahini fark etti.
Kuşu bulunduğu yerden alan ekipler, karakola götürerek su içirdi ve ilk kontrollerini yaptı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğüne teslim edilen kuşun, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.
Kaynak: AA
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