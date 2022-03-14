Son Dakika | Yaralı şahıs, helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Yaralı şahıs, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

14.03.2022 12:47

Son dakika haberler: Yaralı şahıs, helikopterle hastaneye ulaştırıldı Tunceli'de karla mücadele çalışmaları esnasında meydana gelen araç kazasında yaralanan İl Özel İdaresi personeli, jandarma tarafından helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.

Yaralı şahıs, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

TUNCELİ - Tunceli'de karla mücadele çalışmaları esnasında meydana gelen araç kazasında yaralanan İl Özel İdaresi personeli, jandarma tarafından helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Tunceli- Ovacık İlçemiz Havuzlu Köyü Mevkiinde devam eden karla mücadele çalışmaları esnasında meydana gelen araç kazasında yaralanan İl Özel İdaresi personelimiz, olay bölgesinden jandarmamıza ait helikopter ile alınarak Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilmiştir" denildi.

Son Dakika | Yaralı şahıs, helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Son Dakika | Yaralı şahıs, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

YORUMLAR
500
Agresif sürücülere ceza yağdı Agresif sürücülere ceza yağdı Elazığ'da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi Elazığ'da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tunceli Ovacık, Jandarma, Tragger, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Yaralı şahıs, helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 13:19:44. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Yaralı şahıs, helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement