Tunceli'de yaralı vatandaşın yardımına ekipler koştu - Son Dakika
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Tunceli'de yaralı vatandaşın yardımına ekipler koştu

12.03.2022 00:39

- Tunceli'de yaralı vatandaşın yardımına ekipler koştu Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan vatandaş, ekiplerin çalışması ile hastaneye ulaştırıldı.

- Tunceli'de yaralı vatandaşın yardımına ekipler koştu

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan vatandaş, ekiplerin çalışması ile hastaneye ulaştırıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Bardakçı köyünde ağaçtan düşen bir şahıs yaralandı. Yoğun kar yağışının altında UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı vatandaşı hastaneye götürmek için seferber oldu. Yoğun uğraşların ardından ekiplerce alınan yaralı vatandaş, hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı vatandaşın yakınları tüm ekiplere teşekkür etti.

Tunceli'de yaralı vatandaşın yardımına ekipler koştu
Tunceli'de yaralı vatandaşın yardımına ekipler koştu
Tunceli'de yaralı vatandaşın yardımına ekipler koştu

YORUMLAR
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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Pülümür, Tunceli, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de yaralı vatandaşın yardımına ekipler koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de yaralı vatandaşın yardımına ekipler koştu - Son Dakika
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