Tunceli'de yasadışı bahis ve tefecilik operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de yasadışı bahis ve tefecilik operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Tunceli'de yasadışı bahis ve tefecilik operasyonu: 14 gözaltı

6 saat önce

Tunceli'de gerçekleştirilen yasadışı bahis ve tefecilik operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de yasadışı bahis ve tefecilik operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

Tunceli'de gerçekleştirilen yasadışı bahis ve tefecilik operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasadışı bahis ve tefecilik kapsamınca çalışma yapıldı. Polisin yaptığı çalışmada bahis oynatıp tefecilik yaptığı iddia edilen 16 şahıs belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan arama çok sayıda dokümana el konulduğu öğrenildi. - TUNCELİ

Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:55 Kaynak: İHA
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