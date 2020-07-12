Tunceli'de yaylada yaralanan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti - Son Dakika

Tunceli'de yaylada yaralanan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti
Tunceli'de arazi kavgasında yaralanan bir kişi askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.
Tunceli'de arazi kavgasında yaralanan bir kişi askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezine bağlı Mısırvan Yaylası'nda çıkan arazi kavgası nedeniyle bir kişi yaralandı.
Yaralı, Tunceli Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin çabası sonucu askeri helikopterle bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:13 Kaynak: AA
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