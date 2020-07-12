Tunceli'de yaylada yaralanan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti - Son Dakika

Tunceli'de yaylada yaralanan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti

Tunceli'de arazi kavgasında yaralanan bir kişi askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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