Tunceli'de yaz akşamlarında açık havada sinema keyfi - Son Dakika

TUNCELİ'deki Kent Müzesi'nin bahçesinde, yaz akşamlarında unutulmaz Türk filmlerinin gösterimi yapılıyor. Vali Tuncay Sonel, "Sosyal faaliyet olarak Türk sinemasının unutulmaz filmlerini yeni açtığımız Kent Müzesi'nin bahçesinde açık hava sineması olarak yöre halkımızın kullanımına sunduk. Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına riayet edilerek izlendi" dedi.

? Tunceli'de, kısa süre önce açılan Kent Müzesi'nin bahçesinde, Valiliğin desteğiyle Çarşamba ve Cuma günlerinin yaz akşamlarında unutulmaz Türk filmleri gösterimi başladı. Kent Müzesi'nin bahçesinde kurulun sinevizyonda, Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin gösterimi izleyenlere nostaljik anlar yaşattı.

Vali Tuncay Sonel, birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'nin artık kültürel etkinliklerle anıldığına dikkat çekti. Kent Müzesi'ndeki sinema gösteriminin devam edeceğini söyleyen Vali Sonel, "2 yıl öncesine kadar Tunceli'de tek bir sinema salonu vardı o da kapalıydı. Daimi Boz adlı sinemasever bir arkadaşımıza destek vererek, kapalı olan sinema salonunu açtık. Ülkemizde vizyona giren filmler artık aynı gün Tunceli'de de gösteriliyor. Şehrimizde eksikliği hissedilen Kent Müzemiz de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın destekleri ile bitirildi. Bölgenin en güzel müzelerinden biri şu an. Yaz akşamları da sosyal faaliyet olarak Türk sinemasının unutulmaz filmlerini yeni açtığımız Kent Müzesi'nin bahçesinde açık hava sineması olarak yöre halkımızın kullanımına sunduk. Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına riayet edilerek izlendi. Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde artık yapılan yatırımlarıyla artık huzur, kültür, spor ve turizm şehri oldu" dedi.

Açık hava sineması etkinliğinde izleyicilere gazoz ve patlamış mısırlar ikram edildi.