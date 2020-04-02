Tunceli'de yeni koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Tunceli'de yeni koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

TUNCELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçelerden kent merkezine gelişlere, zorunlu haller dışında 30 Nisan'a kadar izin verilmeyeceği kararlaştırıldı.

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TUNCELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ilçelerden kent merkezine gelişlere, zorunlu haller dışında 30 Nisan'a kadar izin verilmeyeceği kararlaştırıldı. Taksilerde ise tek- çift plaka uygulamasına geçileceği belirtildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel başkanlığında, koronavirüsle mücadele kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kent genelinde koronavirüs salgına yönelik önlemler değerlendirildi. Toplantıda alınan kararlara ilişkin Tunceli Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Kararlar arasında, ilçelerden kent merkezine gelişlerde kısıtlamaya gidildiği yer alırken, şunlar kaydedildi:  "İlimiz ve ilçelerinde salgının yayılma tehlikesinin önlenmesi amacıyla araç cinslerine ve kullanım şekline bakılmaksızın hususi ve ticari araçlardan, plakasının son rakamı tek rakamla bitenlerin tek günlerde; çift rakamla bitenlerin ise çift günlerde trafiğe çıkmasına 30 Nisan 2020 tarihine kadar karar verilmiştir. 2 Nisan 2020 tarihi Perşembe saat 00: 01'den 2 Nisan 2020 tarihi Perşembe saat 24: 00'e kadar plakasının son rakamı çift olan araçlar, 3 Nisan 2020 tarihi Cuma saat 00: 01'den 3 Nisan 2020 tarihi Cuma saat 24: 00'e kadar plakasının son rakamı tek olan araçlar trafiğe çıkabilecektir. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu hizmetlerinde görevli personel veya görev verilen araçlar, gıda ve temizlik gibi temel tüketim maddeleri tedarikçileri, ilimizden transit geçecek araçlar ve acil tedavi için sağlık kuruluşlarına müracaat edecek araçlar kısıtlama dışındadır. İlçelerden il merkezine gelen araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 30 Nisan 2020 tarihine kadar müsaade edilmeyecektir. Zorunlu hallerde kaymakamlıklarımızdan seyahat izin belgesi alınması şartıyla ilçelerden çıkış yapılabilecektir. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, Tunceli Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personelin görev zamanı dışında dış dünyadan izole bir şekilde ikametlerinin sağlanması için Tunceli DSİ Şube Müdürlüğü'ndeki misafirhanesinin cezaevi personeline tahsis edilmesine ve izolasyonun etkin bir şekilde uygulanabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına 30 Nisan 2020 tarihine kadar karar verilmiştir."


Tunceli Valiliği, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 12:07 Kaynak: DHA

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