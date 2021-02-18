Tunceli'de yeni nesil 112 çağrı merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Tunceli'de yeni nesil 112 çağrı merkezi hizmete girdi

TUNCELİ - Tunceli'de acil çağrıların tek elden yönetileceği yeni nesil '112 Acil Çağrı Merkezi' hizmete girdi. Çağrı merkezine gelen ilk çağrıya Vali Mehmet Ali Özkan karşılık verdi.

İçişleri Bakanlığı'nın, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesini sağlamak için hayata geçirdiği 'Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları sürüyor. Bir çok ilde olduğu gibi tamamlanan 'Tunceli 112 Acil Çağrı Merkezi' de hizmete girdi. Çağrı merkezinde yerli ve milli kaynaklar ile geliştirilen yazılım kullanıldığı, tüm kurumlar'112 Acil Çağrı' numarası çatısı altında toplandığı aktarıldı. Hizmete alınan çağrı merkezini gezen Vali Mehmet Ali Özkan, gelen ilk çağrıya da karşılık verdi.

Tüm acil çağrı birimlerinin millete hizmet için birleştiğini belirten Vali Mehmet Ali Özkan, "Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri bakanlığımızın himayeleriyle ve İl Özel İdaresi Genel Müdürlüğümüz ile diğer bakanlıklarımızın koordinasyonunda yürütülen ülkemiz genelindeki acil çağrıları '112' çatısı altında toplama çalışmaları ilimizde de yürütülmektedir, neredeyse sonuna geldik. Artık ilimizde 6 kurumu tek bir çatı altında 112 numarası altında topluyoruz. 155, 156, 110 ve AFAD gibi çağrılarımız tek bir çatıda topladık. Artık vatandaşımız kolay bir şekilde hizmet görecek. İnşallah ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olur. Vatandaşımıza teşekkür ediyorum en doğru zamanda en doğru şekilde sadece gerektiğinde 112'ye başvuran illerden birisiyiz. Yanlış, oyalayıcı çağrı gibi konular çok şükür ilimiz açısından söz konusu değil" dedi.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır ise, "Artık tek çağrı 112'yi arayarak vatandaşlarımız acil çağrı hizmeti almaya başlamıştır bugün itibariyle. İnsan hayatının devamının sağlanması misyonuyla ilerliyoruz. Bu kapsamda vatandaşın tek bir numarayla ulaşacağı bir sistem kurduk. Sistemin en önemli özelliği, tüm birimlerin bir arada olduğu bir konsept var. Bundan sonra acil bir durumda kaza anında bir güvenlik sıkıntısında operatör arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle aynı anda koordineli ve en hızlı bir şekilde almaya başlayacaktır" diye konuştu.

Merkezin hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen programa Vali Mehmet Ali Özkan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır, Jandarma Bölge komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Jandarma İl Komutanı Durali Ceylan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Sağlık İl Müdürü Çağdaş Özdemir, ilgili müdürler ile görev alacak personel katıldı.