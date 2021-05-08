Tunceli'de yeni soğan türü keşfedildi - Son Dakika

TUNCELİ'de, 2 bin 200 rakımlı Aziz Abdal Dağı'nda yapılan çalışmalarda, yabani dağ soğanı keşfedildi. Doç. Dr. Metin Armağan, "Bu tür, şu anda literatürde sadece Tunceli'de kayıtlı" dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Armağan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'nde çalışan Murat Özel, Munzur Vadisi Milli Parkı ve 2 bin 200 rakımlı Aziz Abdal Dağı'nda yaptıkları çalışmalar sonucu yabani dağ soğanı keşfetti. Dağ soğanına, Doç. Dr. Armağan ve Murat Özel'in adı yer alarak, bilimsel olarak 'Allium Muratozelii Armağan' ismi verildi. Bitkinin Türkçe karşılığı ise 'Aziz Abdal Soğanı' oldu.