Tunceli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Tunceli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı - Son Dakika

Tunceli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı

6 saat önce

Tunceli'de, Vali Tuncay Sonel başkanlığında, Çin'de başlayan yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kentte alınan tedbirlere ilişkin toplantı düzenlendi.

Tunceli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı, System.String[]

Tunceli'de, Vali Tuncay Sonel başkanlığında, Çin'de başlayan yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kentte alınan tedbirlere ilişkin toplantı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Sonel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Sağlık Müdür Vekili ve Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ile sağlık müdürlüğü görevlileri katıldı.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığının ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, kentte yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve bundan sonra alınması gereken ilave tedbirler gözden geçirildi.

Sonel, burada yaptığı açıklamada, "Kovid-19 hakkında Sağlık Bakanlığının '14 gün kuralı'na sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekiyor. İlimizde henüz herhangi bir vakaya rastlanmadı. Kurumlarımızın bu küresel soruna karşı yapacağı mücadelede, eğitim ve hijyen, halkı bilgilendirme çalışmaları, toplu alan ve mekanların, toplu taşıma araçlarının, okulların, yurtların ve kamu kurumlarının temizliği konularında gerekli bilgilendirmelerin ve çalışmaların titizlikle devam etmesi gerekiyor." dedi.

Vali Sonel, "Virüse karşı etkili olabilen antibiyotik veya ilaç yok. Karşı karşıya olduğumuz olayda, virüse karşı öncelikli ve etkili ilaç, hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını önleyecek güvenilir bilgidir." ifadesini kullandı.

Toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin yeni tip koronavirüsten korunmanın yolları konusundaki sunumunun ardından sona erdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Tunceli, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:50 Kaynak: AA
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