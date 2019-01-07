Tunceli'de Yeni Yıl "Gağan" Etkinliğiyle Kutlandı

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164 bin 173 Kişi Ad Soyad Değişikliği Yaptı

İki Kızı İç Çamaşırlarına Kadar Soyup İşkence Eden 4 Zanlı İçin 55 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi