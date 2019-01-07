Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Yeni Yıl "Gağan" Etkinliğiyle Kutlandı

Tunceli'de Yeni Yıl "Gağan" Etkinliğiyle Kutlandı

1 saat önce

Tunceli Valiliği ve Belediyesi tarafından organize edilen "Gağan" etkinliğiyle yeni yıl kutlandı.

Tunceli Valiliği ve Belediyesi tarafından organize edilen "Gağan" etkinliğiyle yeni yıl kutlandı.

Tunceli Belediyesi önündeki Gağan etkinliği, Alevi dedesi Mehmet Halis'in duasıyla başladı.

Etkinliğe katılan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." dedi.

Alevi dedesi Halis ise Gağan'ın her yıl çeşitli etkinliklerle kutlandığını hatırlattı.

Yeni yılın güzel günler getirmesini dileyen Halis, "Bu topraklarda Gağan yüzyıllardır sevgiye, barışa, kardeşliğe vesile olması için kutlanıyor." dedi.

Etkinlikte vatandaşlara lokma dağıtan Sonel, esnafı gezerek vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

Sonel, ardından Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Yeraltı Çarşısı üstünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara salep dağıttı.

Etkinlik Sonel ve beraberindekilerin vatandaşlarla halay çekmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Vali Sonel'in yanı sıra, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutan Albay Sinan Şen, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:48 Kaynak: AA

Tunceli Valiliği, Tunceli, Kültür Sanat
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