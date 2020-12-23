Tunceli'de yeni yıl öncesi 'Gağan' etkinliği - Son Dakika

TUNCELİ'de, yeni yıl öncesi düzenlenen ve 'Gağan' olarak adlandırılan etkinlikler, bu yıl bir grup tiyatrocu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, mahallelerde müzik eşliğinde araçla gezilerek, gerçekleştirildi. Daha sonra kent meydanında 'Hak lokması' olarak adlandırılan lokma dağıtıldı.

Tunceli'de bir grup tiyatrocu, yörede yeni yılın gelişi dolayısıyla geleneksel olarak aralık ayının son haftasında düzenlenen ve kaybolmaya yüz tutmuş 'Gağan' etkinliğini koronavirüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirdi. Davul ve zurna eşliğinde pikaplarda sokak sokak gezen grup, giydikleri kıyafet ve yaptıkları makyaj ile renkli görüntüler oluşturdu. Grup, daha sonra Seyit Rıza Meydanı'nda 'Hak lokması' denilen lokmadan dağıttı.