Tunceli'de Yeni Yıl Öncesi "Khal Gağan" Etkinliği

Tunceli
'de, yeni yılı kutlamak için "Khal Gağan" etkinliği düzenlendi.
Bir grup vatandaş tarafından organize edilen etkinlikte, yaşlı bir dede, genç bir gelin, yüzünü boyayan bir genç ve onlara yardım eden kılığına bürünen dört kişi, kent merkezinde davul zurna eşliğinde oyunlar oynayarak esnafları gezdi, vatandaşların yeni yılını kutladı.
Kışla Meydanı'nda toplanan ekip ve vatandaşlar, burada halaylar çekerek yeni yılı coşkuyla karşıladı.
Ardından vatandaşların getirdiği yiyecekler, bir Alevi dedesinin okuduğu duanın ardından alandakilere dağıtıldı.
Sanatçı Metin Kahraman
, yaptığı açıklamada, Khal Gağan'ın yeni yılı karşılarken vatandaşlar tarafından sergilenen geleneksel bir oyun olduğunu söyledi.
Oyunun karakterleri hakkında bilgi veren Kahraman, "Yüzü karanlık olan kişi gelecek yıldır. Ak sakallı ve yaşlı amcamız geçen yıldır ve gelin bu dünyayı temsil ediyor." dedi.
Bu geleneğin kaybolmaya yüz tuttuğunu belirten Kahraman, "Oyunda şu anlatılıyor: Bu dünya bakidir, insanlar gelip geçicidir. Böyle bir yanı var ve bu bir oyundur sadece. Evlerinden evlenip ayrılan gelinler ailelerini ziyaret ederler." diye konuştu. Haydar Çetinkaya
da Khal Gağan'ın çok eski bir gelenek olduğunu belirtti.
Eskiden köylerde yaşatılan geleneğin artık unutulmaya yüz tutuğunu vurgulayan Çetinkaya, şunları söyledi:
"Unutulmaya yüz tutmuş bu Gağan geleneğinin yok olmaması için arkadaşlarımızla beraber yaşatmak için genç kuşaklara, küçük kardeşlerimize, çocuklarımıza gösteri de olsa anımsatmak ve tanıtmak istedik. Bu geleneğin yok olmaması için hepimize görev düşüyor. Bundan sonra daha yaygın şekilde önümüzdeki yıllardan itibaren bir gayret içerisine girip Gağan'ımızın unutulmamasına gayret edeceğiz."
Gağan'ın yeni yıl olduğunu anımsatan Çetinkaya, "Yeni yıla giriyoruz ve Gağan yeni yıl demektir. Gağan etkinlikleri 3 gün sürer. Bizler de önümüzdeki yıl için insanlık için ülkemiz için barış, kardeşlik, sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz." dedi.