Tunceli'de yeni yılın gelişi "Gağan" geleneğiyle kutlandı - Son Dakika
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Tunceli'de yeni yılın gelişi "Gağan" geleneğiyle kutlandı

6 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni yılı kutlamak için "Gağan" etkinliği düzenlendi.

Tunceli'de yeni yılın gelişi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni yılı kutlamak için "Gağan" etkinliği düzenlendi.

Ovacık'ta bir grup vatandaş, yörede yeni yılın gelişi nedeniyle geleneksel olarak aralık ayının son haftasında yapılan ve kaybolmaya yüz tutmuş "Gağan" geleneğini canlandırdı.

Eskiden köylerde yapılan geleneksel Gağan kutlaması, Devzer halk oyunları ekibince ilçe merkezinde vatandaşlar ve esnafın katılımıyla gerçekleştirildi.

Geleneğe göre yaşlı bir adam ve gelin kılığına giren bir erkek ile onlara eşlik eden bir yardımcı, davul zurna eşliğinde oyunlar oynayarak esnaflardan yiyecek topladı, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Oyun gereği bazı vatandaşların yaşlı adamın yanındaki gelini kaçırmak istemesi ve adamın elindeki bastonla bu kişileri müdahale etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı altında davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla devam eden etkinlik, toplanan yiyeceklerin belediye düğün salonunda halka ve çeşitli sanatsal gösterilerin sunulmasıyla sona erdi.


Devzer halk oyunları oyuncusu Emre Kaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gağan geleneğinin Alevi kültüründe yer aldığını söyleyerek, "Çarşıdaki esnafı geziyoruz ve bugün biz de mübarektir. Oruç tutulur, lokmalar dağıtılır, buğday pişilir ve hayvanların çoğalması için o buğdaylar ahırlara asılır. Gağan geleneği eskiden beri yapılan etkinliktir. Eskiden herkes kendi mahallesinde ve köyünde evleri gezerdi, yağ, ekmek, un toplanır ve yemek yapılır ve topluca mahalleli ya da köylülerle yenir bir kısmı da garibana dağıtılırdı." dedi.

Tunceli, Ovacık, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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