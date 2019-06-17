Son Dakika Haberleri: Tunceli'de yıldırım isabet eden kadın öldü
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Tunceli'de yıldırım isabet eden kadın öldü

57 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunduğu çadıra yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi.

Tunceli'de yıldırım isabet eden kadın öldü, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunduğu çadıra yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, sağanağın etkiliği olduğu Eski Gedik köyü Koca Sor Sırtları Yaylası mevkisinde Pamuk Çelik'in (50) bulunduğu çadıra yıldırım isabet etti.
Yaralı kadını yerde hareketsiz bulan ailesi, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ovacık İlçe Entegre Hastanesi morguna konulan kadının cenazesinin otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:05 Kaynak: AA
Ovacık, Tunceli
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