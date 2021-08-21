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TUNCELİ'DE YOĞUN BAKIMDAKİ 4 HASTA VAR, ONLAR DA AŞISIZ - Son Dakika

TUNCELİ'DE YOĞUN BAKIMDAKİ 4 HASTA VAR, ONLAR DA AŞISIZ

21.08.2021 12:25

SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre,yüzde 75'i geçen aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan 85 bin nüfuslu Tunceli'de, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, 'Yoğun bakım servisinde 4 hastamız bulunmakta.

SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre,yüzde 75'i geçen aşılama oranıyla mavi kategoride yer alan 85 bin nüfuslu Tunceli'de, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, 'Yoğun bakım servisinde 4 hastamız bulunmakta. Bunlar da aşı yapmayanlardan. Serviste yatan hastalarında yaklaşık yüzde 10'luk bir kısmında aşılama mevcut" dedi.

Aşılamada mavi kategoride yer alan Tunceli'de, merkez ve 5 ilçede aşılama oranı yüzde 75'i aşarken, 2 ilçede ise yüzde 80'lere ulaştı. 85 bin nüfusa sahip kentte, 115 bin 271 aşı yapıldı. Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yatan toplamda 4 hasta var ve bu hastaların hepsi aşısızken, serviste yatan hastaların yüzde 90'ı aşılarını yaptırmayan kişilerden oluşuyor.

'İLİMİZE GELEN TURİSTLERİ DE AŞILADIK'

Sağlık çalışanlarının mücadelesi ve vatandaşların duyarlılığı ile aşılama oranında mavi kategoriye gelindiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, 'Sarı kategoriden mavi kategoriye geçtik. Sağlık çalışanlarımız gerçekten yoğun çalışma içerisine girdiler. Gerek esnafı tek tek gezerek gerekse yaylalarda, dağlarda ve tarlalarda vatandaşları aşıladık. Tüm toplumu aşılama bilinciyle işimizi en iyi şekilde yaptık. İlimizde toplamda 115 bin aşı yaptık. Bu 115 bin aşının yüzde 40'ı diğer illerde yaşayan vatandaşlarımıza yapıldı. Turistlik bir bölgeyiz, yaz aylarında ciddi bir nüfus artışı gerçekleşiyor. Buraya gelen turistler hem aşılarını yaptılar hem de tatillerini gerçekleştirdiler. İlimizde 55 bin ilk doz, 47 bin ikinci doz toplamda ise 115 bin aşı yaptık. İkinci dozu yaptıran kişi sayısı ilimizde yüzde 75'in üzerine çıktı. Bizim asıl hedefimiz buydu zaten. İlimizdeki vatandaşlarımızın sosyal durumu hem de eğitim seviyeleriyle alakalı olarak aşıya yoğun bir ilgileri bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda bize, kendilerine ve sağlık çalışanlarına bu yardımı sağladıkları için çok teşekkür ederiz' dedi.

'SERVİSTE YATAN HASTALARINDA YÜZDE 90'I AŞISIZ'

Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların yüzde 100'ünün, serviste yatan hastalarının da yüzde 90'ının aşısız olduğunu vurgulayan Özdemir, 'Şu anda hastanemizde yoğun bakım servisinde 4 hastamız bulunmakta, hiçbirinin aşısı bulunmamakta. Serviste yatan hastalarında yaklaşık yüzde 10'luk bir kısmında aşılama mevcut. Çıkan vakaların hepsi hastanede yatmıyor ama aşılama durumları hastanede yatışta önemli bir etken olduğunu bu verilerden gözlemekteyiz. Özellikle İngiltere varyantının arttığı bu dönemlerde hastane artışlarımız artmıştı, şu anda Hindistan varyantı dediğimiz delta varyantında ciddi bir artış oldu. Bunla beraber hastaneye yatışlarda belirli bir seviyede artışı gözlemlemekteyiz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızda ciddi bir artış gerçekleştirmekte. Bununda yüzde 90'ı aşısız vatandaşlarımız. Bir kısmı da ilk dönemler aşısını olmuş, aşı etkisini yitirmiş vatandaşlarımız. Bu konuda da özellikle bu vatandaşlarımızın üçüncü doz aşılarını gerçekleştirmelerini talep ediyoruz. Bu durumla beraber ben vaka sayılarımızın düşeceğini düşünüyorum' diye konuştu.

TUNCELİ'DE YOĞUN BAKIMDAKİ 4 HASTA VAR, ONLAR DA AŞISIZ
TUNCELİ'DE YOĞUN BAKIMDAKİ 4 HASTA VAR, ONLAR DA AŞISIZ
TUNCELİ'DE YOĞUN BAKIMDAKİ 4 HASTA VAR, ONLAR DA AŞISIZ
TUNCELİ'DE YOĞUN BAKIMDAKİ 4 HASTA VAR, ONLAR DA AŞISIZ

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCELİ'DE YOĞUN BAKIMDAKİ 4 HASTA VAR, ONLAR DA AŞISIZ - Son Dakika


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