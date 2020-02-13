Tunceli'de yoğun kar yağışı, 224 köy yolu kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de yoğun kar yağışı, 224 köy yolu kapandı - Son Dakika

Tunceli'de yoğun kar yağışı, 224 köy yolu kapandı

7 saat önce

Tunceli'de 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde 224 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de yoğun kar yağışı, 224 köy yolu kapandı, System.String[]

Tunceli'de 2 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent genelinde 224 köy yolu ulaşıma kapandı.


Meteoroloji'nin uyarısı yaptığı kar yağışı bir çok ilde olduğu gibi Tunceli'de de 2 gündür etkisini sürdürüyor. Kent genelinde kar nedeniyle 224 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Elazığ ve Erzincan yollarında da da sürekli karayolları ekiplerinin çalışma yaparak yolun açık kalmasını sağladığı öğrenildi.


Hayat şartlarını zorlaştıran kar yağışının özellikle Ovacık, Hozat, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde yer yer 2 metreye yaklaştığı belirtildi. Pülümür ilçesi Cankurtaran ve Hozat ilçesine bağlı Demirkapı mevkiinde etkili olan yağış ve tipi nedeniyle araçların güçlükle seyrettiği aktarılırken, sürücülerin mümkün olduğunca yola çıkmaması istendi.


Öte yandan, yoğun kar yağışından dolayı yolda kalan bazı araçların sürücülerinin ise Karayolları 86. Şube şefliğine bağlı misafirhanede ağırlandığı kaydedildi. - TUNCELİ

Tunceli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:02 Kaynak: İHA
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