Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir yolcu midibüsü ile cipin kafa kafaya çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Elazığ yönünden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 62 AAD 158 plakalı yolcu midibüsü, Tunceli Elazağ kara yolu Göktepe mevkisinde karşı yönden gelen 25 AAG 937 plakalı cip ile çarpıştı.

Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı

BİR KİŞİ ÖLDÜ, BİRİ AĞIR 17 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre her iki araçtan bir kişi öldü, biri ağır 17 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlisi ile jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

HAVA LİMANINDAN ALDIĞI YOLCULARI TUNCELİ'YE GÖTÜRÜYORDU

Kazanın, midibüsünün Elazığ'daki hava limanından aldığı yolcuları Tunceli'ye getirirken meydana geldiği öğrenildi.

Mazgirt, Tunceli, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:45 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR (4)
  • Şerbet: Şerbet (Zift) üzerine Mıcır al sana yol. Hiç önemli değil ki. Yol varya sen ona bak zihniyeti. Ama Kimse yol durumunu dikkate almaz. Çok hızlıydı der geçeriz. İçti ecel şerbetini. Allah rahmet eylesin. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

18:18 Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda 17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:34 Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
18:18
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
17:34
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
16:59
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
16:03
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 19:05:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]