Tunceli'de yolda kalan çok sayıda tır kurtarıldı - Son Dakika

Tunceli'de etkili olan kar yağışının durmasıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına hız verildi. 62 köy yolunun kapalı olduğu kentte, buzlanma ve tipi nedeniyle çok sayıda yüksek tonajlı aracın mahsur kaldığı Tunceli- Erzincan karayolu ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.



Tunceli'de geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 200 köy ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışma ile 138 köy yolu açılırken, 62 köy yolunda ise yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu Cankurtaran mevkiinde ise çok sayıda ağır tonajlı araç buzlanma ve tipi nedeniyle bugün mahsur kaldı. Büyük bölümü deprem bölgesi Elazığ'a konteyner ve malzeme taşıyan tırlardan oluşan araçlar, karayolları ekiplerinin tuzlama ve yol genişletme çalışmasının ardından yollarına devam edebildi. Ayrıca kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında çok sayıda arıza meydana geldiği öğrenildi. - TUNCELİ