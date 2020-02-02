Tunceli'de yolda kalan çok sayıda tır kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de yolda kalan çok sayıda tır kurtarıldı - Son Dakika

Tunceli'de yolda kalan çok sayıda tır kurtarıldı

6 saat önce

Tunceli'de etkili olan kar yağışının durmasıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına hız verildi.

Tunceli'de yolda kalan çok sayıda tır kurtarıldı, System.String[]

Tunceli'de etkili olan kar yağışının durmasıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına hız verildi. 62 köy yolunun kapalı olduğu kentte, buzlanma ve tipi nedeniyle çok sayıda yüksek tonajlı aracın mahsur kaldığı Tunceli- Erzincan karayolu ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.


Tunceli'de geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 200 köy ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışma ile 138 köy yolu açılırken, 62 köy yolunda ise yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu Cankurtaran mevkiinde ise çok sayıda ağır tonajlı araç buzlanma ve tipi nedeniyle bugün mahsur kaldı. Büyük bölümü deprem bölgesi Elazığ'a konteyner ve malzeme taşıyan tırlardan oluşan araçlar, karayolları ekiplerinin tuzlama ve yol genişletme çalışmasının ardından yollarına devam edebildi. Ayrıca kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında çok sayıda arıza meydana geldiği öğrenildi. - TUNCELİ

Erzincan, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Meteroloji İstanbul için tarih verip uyardı: Kar yağışı geliyor Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın? Halk otobüsünde iki yaşlı yolcunun kavgası kameraya yansıdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 18:50:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'de yolda kalan çok sayıda tır kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]